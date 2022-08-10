繼MG Taiwan首款力作 HS 1.5T與HS PHEV璀璨登台亮相後，MG Taiwan特別於8月12日起至8月14日止在台北松山文創園區二號倉庫，展開一連三天的「MAGIC ZONE」MG品牌賞車活動，同時擘劃了「HS車系專屬展車區」、「MG主題吧」與「紳士俱樂部」三大區域，讓車迷朋友可以在週末時光，以最輕鬆有趣的方式近距離體驗MG品牌的獨特魅力。

在MG品牌體驗吧中，將依循著歷史的軌跡，把百年來歷久彌新MG品牌故事一一細數給車迷朋友，更重要的是，喜歡MG品牌的朋友更可以近距離接觸即將在台上市的首發作品「MG HS 1.5T」與「MG HS PHEV」，現場也安排專業人員提供解說與服務，讓您快速領略MG百年來獨樹一格的品牌魅力與HS雙動力車款的深厚造詣。

除了上述的品牌內容呈現，MG Taiwan也在品牌體驗吧中加入最重要的靈魂元素，只要來到現場留下您的足跡，便可得到冰涼飲品乙杯，同時現場更備有經典遊戲機台等多種遊戲互動內容，期待能陪您渡過一個愉快的夏日時光。

MG Taiwan敬邀全台喜愛MG的車迷朋友，一同蒞臨「MAGIC ZONE」MG品牌體驗吧，感受MG獨步車壇的傲人魅力。

另外MG的品牌全台巡展也將陸續展開，活動時間及地點如下，更多訊息將請參閱MG官網及MG Facebook官方粉絲團。