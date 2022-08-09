鶯歌6家陶藝業者成功申請經濟部中小企業處計畫資源，希望推動共同創生轉型，帶動地方繁榮，新北市長侯友宜也到現場給予支持，與青年對談。

新北市鶯歌區永吉公園天幕籃球場今日啟用，該球場設計結合永吉公園最具特色的炮仗花，融入橘、黃顏色，超吸睛。新北市長侯友宜今搶先體驗，試投球15次卻只中2球，球技待加強，但仍獲得不少民眾掌聲。他表示，永吉公園是地方賞花熱點，未來不只可以看花、玩遊具、欣賞彩繪藝術，還能成為運動休憩景點，市府將持續努力，年底前再完成8處運動據點。

侯友宜表示，新北市府2019年推動運動中心2.0計畫，規畫設置36處運動聚點，包含22處運動天幕球場、14處健身中心，其中運動天幕球場以城鄉型行政區為優先，希望結合美型、機能，成為地方運動新地標。永吉公園斥資1595萬元打造，占地1.5公頃，周邊有汽機車停車空間，交通位置也相當便利，期盼未來會成為熱門運動據點。

另外，永吉公園內也有多家陶藝業者展示產品，其中傑作陶藝、新旺集瓷、新太源、安達窯、陶聚及台華窯等6家業者成功申請經濟部中小企業處計畫資源，希望推動共同創生轉型，帶動地方繁榮。侯友宜也到現場給予支持，與青年對談。

侯友宜說，市府近年積極推動「三鶯文創整合計畫」，整合19項硬體工程及16項軟體計畫，進行城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構等，經發局也在去年起推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，辦理多場創意培訓課程、技術工作坊，並協助24家業者資源和技術諮詢服務，並協助業者導入AI系統，希望創造在地商機、提振觀光效益。