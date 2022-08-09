「頂級藝伎紅玉白蘭地」豐富花果香與酒香交織。（cama cafe提供）

湛盧咖啡於市府館門市推「愛爾蘭咖啡」，頗受年長者喜愛。（湛盧咖啡提供）

連鎖咖啡店販售一杯咖啡，如何在短時間內刺激消費者感官體驗，間接提升回流率？業者紛出奇招，不只將店型換裝成文青感網紅店，也以「咖啡調酒」擴大客群年齡層，並轉換營業模式拉長開店時間，打破咖啡只能在白天喝的刻板印象。

cama cafe二號旗艦門市「豆留文青」，近期進駐松山文創園區市定古蹟「鍋爐房」，讓古蹟搖身成為最潮咖啡聚所，主打白天是咖啡館，晚上變餐酒館，並以6款咖啡特調帶入酒香，其中「頂級藝伎紅玉白蘭地」放大的花香元素，襯托紅玉白蘭地甜感，花果香、酒香層次豐富。業者專攻25至35歲文青族群和觀光客，「大多來看展覽而被咖啡特調吸引」，進而提升夜間經濟。

號稱至少有8成客人來過一次就持續光顧的湛盧咖啡，也於市府館門市推「愛爾蘭咖啡」，以手沖深焙咖啡豆混搭威士忌，佐以鮮奶油、肉桂粉中和，濃郁薰香的成人系苦味吸引年長者上門。品牌近期迎來19歲特別開辦活動，推出精品系列「玫瑰人生」，入口可感受到淡淡酸甜和紅茶尾韻，該款只送不賣，詳情可查詢官網。

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