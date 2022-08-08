全家App設立「免費開店」功能，讓民眾在家也能輕鬆經營線上商城。（全家提供）

萊爾富App專攻餐飲電子票券，目前會員數已累積破500萬。（萊爾富提供）

OKmart推出「社區服務」專區，從民眾生活大小事著手提供便利服務。（OKmart提供）

有感於疫後使用App線上服務的用戶較疫情前增長超過1倍，超商App功能近期超進化，不只可玩遊戲拿咖啡、發票自動兌獎換禮，還能開設網路商店、請清潔工到家除塵蟎等，可見數位經營成了超商拚新意的致勝關鍵。

7-11 OPENPOINT App率先推遊戲場，除常見拉霸機、抽抽樂，31日前也結合CITY PRIMA精品咖啡推主題遊戲，讓消費者在家透過趣味過程認識咖啡，挑戰成功可領優惠，最大獎有機會獲365杯精品美式；App另有「中獎發票智能兌獎」服務，可用中獎金額兌換多款超值商品組，最低下殺5折，好比空氣除菌噴霧，5件原價445元，六獎發票即可兌換。此外，消費還可累積電子點數，1點OPEN POINT折抵1元，換餅乾、日用品外，也能繳水、電、瓦斯費。業者分析2021年度開啟App人次達35億，會員活躍度將持續以兩位數成長。

疫情也讓網購成了民眾購物主流，且多數人喜愛跟團買好貨，或是囤冷凍食品宅家自煮。全家看好社群電商時代，於App建立「免費開店」功能，用戶可依經驗、會員人數等需求進行檢測，找到合適開店平台，全家也自創「超級好賣」平台，讓民眾在家就能簡單當老闆，強打冷凍店到店的物流服務，31日前運費只需99元，以及團購成團自動折扣的結單功能，賣場也能分公開或專屬類別，並允許封鎖不良買家，用手機即可隨時隨地管理訂單。

萊爾富Hi-Life VIP App專攻餐飲電子票券，過去攜漢堡王就創單月熱銷2萬組票券成績，日前歡慶會員數破500萬，宣布與LINE購物合作，逾4000品項商品透過LINE購物到萊爾富消費，即可獲LINE POINTS點數，預期客單價提升3倍，會員23日前單筆消費金額滿100元即享LINE POINTS 1％回饋，間接喚醒近4成沉睡會員。

OKmart App創立4年累積300萬會員，近期推 「社區服務」專區，從水電裝修、專業除塵蟎到汽車保養維修均有，憑活動畫面，慶通汽車保養維修單次滿2500元現折500元，業者設法從生活大小事讓會員甘心掏荷包。