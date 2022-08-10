國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會針對裴洛西訪台後台海局勢邀請學者專家舉行座談會。前海基會董事長洪奇昌表示，美中對於軍事控管是有默契的，美中縱使在政治議題上有對抗跟競爭，也是有合作跟妥協的，美中爆發意外衝突的可能性相對不高，反而台灣缺乏有效溝通管道避免誤判，「誤判會出現在兩岸間，不會出現在美中之間。」

洪奇昌表示，台海衝突風險一直存在，但是美中之間也一定透過不同管道建立高強度的風險控管機制，反而是台海兩岸之間對軍事風險控管機制相對缺乏，兩岸必須透過對話建立軍事互信機制，可惜到現在都沒這樣制度化建立。

洪奇昌也提到，兩岸都有高漲民粹情緒，致使兩岸政治矛盾會強化，強化敵意跟不友善，這種氛圍會迫使雙方政府會採取強硬方式來表態，對目前已經缺乏溝通管道、缺乏互信機制的兩岸，尋求風險控管跟善意對話空間就會被壓縮。

對於是否台海處於戰爭邊緣？淡大陸研所榮譽教授趙春山直言，ｐ「2024兩岸不會發生戰爭，大家可以放心」，美中這時機不希望打仗，台灣更不用講，習近平就是希望中共20大順利開完會，順利連任，美國也沒能力、沒意願同時對抗中俄兩個專制強權，美國通膨這麼嚴重，還需要拜登去解決，當然不希望打仗，這是一場「戰爭邊緣遊戲」。

至於兩岸關係能不能回頭？趙春山認為，要看美中關係，還有2024美國總統是誰？中華民國總統是誰？因為大陸不會有多大變化，他是按照他程序在做事，裴洛西來台只是「加速」他的步伐，而不是改變其程，兩岸關係能不能回頭，要看誰入駐華府，台灣誰當總統，都有很大不同。

前國防部長楊念祖也判斷美中不會終須一戰，美中會做一些動作來冷卻雙方在台海跟南海周邊軍事緊張上升程度，各自大國要有自己控管軍事衝突的能力，不要擦槍走火。美中台三方面臨很多內部壓力，不能讓民粹主義主導決策，政府職能就要彰顯，才能有效釋放各自內部壓力，才能降低軍事緊張，還要掌握戰略機遇期，創造和平穩定環境。

楊念祖也提醒，這次中共軍演跨越中線、貼近台灣，只是「第一道冷菜」，未來還有很多花樣，關鍵是為什麼沒預判到有這樣如此貼近的演習，美國不斷進行兵推，那我們自己呢？

商總理事長許舒博則建議政府，一直要業界不要只靠大陸，但政府有幫業者拓展他國市場嗎？喊這麼多年，政府有幫忙組織去海外協商嗎？不用到國防預算4千億，給商總等其他單位4百億，就能帶團去海外拓展市場，降低對陸依存度，若經濟不好，還有錢買軍購？