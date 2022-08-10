金寶(2312)7月營收為153.7億元，月增7%，年增25.6%，創歷史同期新高；累計前7月營收為972.3億元，年增25%，亦創下歷史同期新高。

金寶指出，今年上、下半年營收比重預估為47%、53%，在新業務挹注下，全年營收有望年增兩位數百分比，毛利率將持穩；泰國第3廠區預計明年啟用，將擴建3座新廠。

金寶今年下半年成長動能來自家庭消費性產品及人工智慧物聯網產品，金寶儲存產品已從傳統硬碟跨足固態硬碟，將受惠於個人電腦（PC）及伺服器相關需求。今年金寶新客戶包括物聯網、網通、儲存設備及印表機領域，去年底在泰國第2廠區啟用的3座工廠將於今年滿載，金寶已在泰國買地準備興建第3廠區，最快明年夏季啟用，預計明年將在泰國擴建3座新廠。

至於市場關心的5G及低軌衛星應用，今年貢獻不大，預計2023年到2024年才有機會產能擴大。

2022年對金寶而言是忙錄的一年，也是幸運的一年，公司有不錯突破，因應訂單增加，3大產區均有擴產，包括菲律賓、泰國和中國岳陽等，都是配合客戶的需求。