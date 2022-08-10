陳年老蘿蔔（又稱老菜脯）。（林瑞益攝）

高雄市美濃區蘿蔔農劉漢堂致力製作老蘿蔔（又稱老菜脯），圖為用大甕封存的老蘿蔔。（林瑞益攝）

高雄市美濃區蘿蔔農劉漢堂致力製作老蘿蔔（又稱老菜脯），他透露，做老蘿蔔費時費工，因為在製作過程中會脫水，所以9萬台斤的白玉蘿蔔才能製作出約1萬台斤的老蘿蔔。老蘿蔔煮湯很美味，有許多老主顧支持。

全台蘿蔔種類約30種，劉漢堂偏好白玉蘿蔔，因為其口感綿密。他是向人家租地種白玉蘿蔔，他表示，這是靠天吃飯的行業，每年收成得看氣候而定。去年約產出16萬台斤的白玉蘿蔔。

劉漢堂約在2000年左右開始製作老蘿蔔，每年製作約1萬台斤的老蘿蔔。他指出，每年會挑選品質優良的蘿蔔製作，經過日曬、烘乾與鹽漬等工法後，封甕後還得每年檢查，看有沒有發生質變，得及時去掉發霉的老蘿蔔。

不只種蘿蔔，劉漢堂還經營客家菜餐廳。該餐廳的客家菜相當實惠，口味也好，遠近馳名。他表示，一道菜要做得好吃相當不容易，光是一道老蘿蔔雞湯，他少說也試了十幾次製作，最後才做出令人滿意的老蘿蔔雞湯。素食者可用菇類、菌類食材煮湯，也很美味。

他舉例，一鍋老蘿蔔雞湯得用4台兩老蘿蔔才夠味道，一般外面餐廳要是向老蘿蔔業者訂貨，單是老蘿蔔的成本就要近500元，他因為自產自銷，所以他可以用實惠的價格回饋給民眾。

近兩年因為受新冠肺炎影響，劉漢堂經營的客家菜餐廳也大受影響，他坦言，之前生意很不好，今年以來因為疫情趨緩，感覺景氣有復甦的現象，希望疫情趕快過去，讓百業恢復往日榮光。