宏佳騰（1599）公布上半年財報，合併營收17.4億元、年增12.68％，稅後純益1.42億元，EPS為1.94元，年減8.06％；宏佳騰表示，營收創同期新高但獲利減少，主要由於原料成本提升所致。

宏佳騰也同步公告7月營收2.66億元，年減8.38％；前七月累計營收20.06億元，年增9.34％。

宏佳騰表示，由於新冠疫情已連續兩年多，民眾逐漸習慣與病毒共存，加上Omicron相對不易導致重症，因此全球各國防疫政策逐步朝向解封發展，這也使得各地休閒產業逐步熱絡，帶動Polaris與YAMAHA兩大ATV（沙灘車）廠及外銷歐洲的三輪速克達持續拉貨，推升出亮眼的營收表現。

除了海外代工暢旺外，國內銷售近日也傳來捷報；在智慧電車部分，宏佳騰上半年共計領牌3,353輛，相較去年同期成長20.01％。油車部分7月也推出黃牌速可達STR、白牌速克達All New CO-IN，並預告即將登場的三輪商務Gather，三大旗艦車款也將接力出擊，以期為下半年帶來更佳的營運表現。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，在智慧電車站穩腳步後，宏佳騰接下來也將更深化與經銷商之間的夥伴關係，不僅加速協助經銷商解決問題外，針對不同地區的經銷商也提供多元的資源，讓各經銷商都能因地制宜的做好行銷與客戶服務，提升銷售。

宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成也指出，過去宏佳騰把油車的造車工藝與銷售經驗帶到電車，現在也要將電車的創新概念與商品設計帶回油車；未來也會強化經銷商制度以及優化教育訓練，讓宏佳騰成為全方位的機車品牌。