宏佳騰(1599)公布上半年財報，上半年合併營收為新台幣17.4億元，年增12.68%，稅後淨利1.42億元，EPS為1.94元，年減8.06%；宏佳騰表示營收創歷史同期新高但獲利減少主要由於原料成本提升所致。此外，宏佳騰也同步公告7月營收新台幣2.66億元，年減8.38%、月減14.10%；1~7月累計營收新台幣20.06億元，年增9.34%，營運表現不俗。

宏佳騰表示，由於新冠疫情已連續兩年多，民眾逐漸習慣與病毒共存，加上Omicron相對不易導致重症，因此全球各國防疫政策逐步朝向解封發展，這也使得各地休閒產業逐步熱絡，帶動Polaris與YAMAHA兩大ATV(沙灘車)廠以及外銷歐洲的三輪速克達持續拉貨，推升出亮眼的營收表現。

除了海外代工暢旺外，國內銷售近日也傳來捷報；在智慧電車部分，宏佳騰今年上半年共計領牌3353張，年成長20.01%。油車部分7月底也宣布推出兼具靈活與黃牌路權的上手級重裝速可達STR、全新定位的前衛白牌All New CO-IN，並預告即將登場的三輪商務Gather，三大旗艦車款也將接力出擊，以期為下半年帶來更佳的營運表現。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，在智慧電車站穩腳步後，公司接下來也將更深化與經銷商之間的夥伴關係。不僅加速協助經銷商解決問題外，針對不同地區的經銷商也提供多元的資源，讓各經銷商都能因地制宜的做好行銷與客戶服務，提升銷售。

宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成也指出，過去宏佳騰把油車的造車工藝與銷售經驗帶到電車，現在也要將電車的創新概念與商品設計帶回油車；此外，未來也會強化經銷商制度以及優化教育訓練，讓宏佳騰成為全方位的機車品牌。