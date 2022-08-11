櫃檯買賣中心審議通過虎門科技公司(6791)上櫃案。

虎門科技公司主要提供所代理計算機輔助工程(CAE)模擬軟體及協同產品商務軟體之系統解決方案，以及技術應用顧問與教育訓練服務，董事長為林麗俐，推薦證券商係富邦證券及永豐金證券，申請時資本額1億8387萬元；虎門科技公司110年營業收入為4億7181萬4000元，稅後盈餘為7084萬7000元，每股盈餘為3.84元；111年上半年營業收入為2億3222萬2000元，稅後盈餘為2880萬6000元，每股盈餘為1.56元。