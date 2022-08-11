寶山消防分隊獲報後出動3輛救護車前往灌救，粗估燒毀面積約3坪。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣寶山鄉某高爾夫球場11日上午發生一起人為縱火案件，一名68歲溫姓桿弟疑似因與同事起口角後，不滿長官調解結果，在凌晨4時許攜帶汽油返回高爾夫球場，於會館大廳1樓潑灑點燃，造成現場約3坪面積大小空間毀損，溫姓桿弟也因此燒傷，燒燙傷面積達95％2度灼傷，目前已送往新竹台大醫院急救中。

據了解，溫姓桿弟的同事昨日好意拿花生米與之分享，卻遭到溫姓桿弟嫌棄，同事之間爆發口角，長官出面調解要求溫男道歉，溫姓男子疑似不滿結果，11日凌晨4時許便持汽油返回工作場所，於大廳1樓潑灑汽油後引燃，自己也因此燒傷，更衝出大廳於附近土坡打滾。

現場高爾夫球場其他工作人員發現大廳起火後，趕緊向寶山消防隊報案有人縱火。分隊出動3輛消防車、1輛救護車並派遣7人前往營救，並於鄰近土坡草叢內發現奄奄一息的溫男，消防人員表示當時溫男尚有意識，但全身燒燙傷面積達95％2度灼傷，已送往新竹台大醫院急救。

由於損毀面積約3坪大小，鄰近擺放的物品也付之一炬，警方調閱監視器發現溫男持汽油潑灑時，也潑到自己身上，是否為不小心延燒到自己或是外傳的自焚，警方還需進一步調查 溫男動機，目前消防局火調人員也正於火場鑑識中，釐清真相。

該高爾夫球場也在當天上午於粉絲頁公告因公共意外，會館內設施暫時無法使用，夏季抽獎活動暫停。