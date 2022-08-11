明（12日）為農曆7月15日，也就是一年一度的中元節，命理專家小孟老師在臉書粉專發文提醒，中元普渡的祭品千萬別亂拜，尤其檸檬、苦瓜、刺太多的魚等10種食物皆須避免，否則可能惹禍上身；若想求財可拜5顆水煮蛋、求健康可拜鮮草蜜、求愛情可拜麻糬或草莓。

小孟老師表示，中元普渡若想求財，要拜5顆水煮蛋，代表「金雞下蛋」，五福臨門、財源廣進；想求健康要拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持；想求愛情要拜麻糬或草苺，讓好兄弟吃甜甜，賜你愛情。

另外小孟老師指出，10種食物不應拿來祭拜好兄弟，以免惹禍上身：

1.釋迦：與佛祖同名，千萬不能拜。

2.檸檬：檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。

3.苦瓜：苦瓜太苦，拜了人生會很苦。

4.酪梨：音似「若離」，會讓自己與家人、同事分離。

5.蓮霧：音似「多霧」，會讓成功離你遙遠，難以撥雲見日。

6.刺太多的魚：會讓好兄弟刺到，也讓自己未來一年不斷犯小人。

7.籽太多的食物：好兄弟不喜歡籽太多的食物，容易惹怒祂們。

8.太冷的食物，如葡萄等：會讓好兄弟對你冷感，反而容易招惹到祂們。

9.去頭去尾的三牲：好兄弟會誤以為你吃過了，恐怕惹怒祂們，未來一年不好過。

10.帶殼食物：好兄弟還要剝殼，會認為你沒誠意也沒禮貌，使你財富下滑。

至於普渡的時間點，小孟老師建議下午2點到晚上6點前尤佳，另外擺放五牲素果最好，象徵五福臨門，挑選少籽大顆的水果，也能讓家運大旺。