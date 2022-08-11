高鐵愈來愈時尚，繼2017年一推出就搶購一空的高鐵服勤員、列車長款皮革系列腰包後，台灣高鐵公司再度發揮時尚創意，推出限量精緻實用的皮革系列「迷你包」（又稱小廢包）。充滿玩心又可多變穿搭的包款，無論是休閒，還是正式套裝，完美駕馭各種場合；每種包款更特別設計了專門放置高鐵車票的夾層，讓您搭乘高鐵時，無論通勤、商務、返鄉或出遊行程，往返南北、一路時尚優雅，走到哪裡都成亮麗焦點。

台灣高鐵公司這次推出的「高鐵皮革系列經典組」，以時下最新流行的精巧迷你「小廢包」作為設計核心概念，包含零錢包、迷你包組(內含兩用包及萬用包)，特別採用牛皮植鞣革技術，每個細節都比照時尚精品打造，細膩皮革襯托出每款「小廢包」的精巧別緻，力求成就經典。

零錢包則在高鐵列車上的販賣推車限量販售，特別以旅客的視角出發，外層融入高鐵意象的流線元素，可將車票直接放入外部夾層，讓各種票面資訊一目了然，內部還可放入各式卡片、鈔票及零錢，是首款專為高鐵車票設計的小廢包，時尚、美觀、簡約又有特色。

台灣高鐵公司表示，迷你包組為兩用包及萬用包二款合售，內層同樣設計有專門放置車票的夾層，可裝酒精噴霧、手機、信用卡、口紅、藍芽耳機等重要小物，精緻實用亦不失優雅氣質，透過皮帶配件可肩背、繫腰間或手拿，詮釋自我獨特風格，自由輕鬆展開時尚旅程，現在就可在PChome 24h購物網買到。