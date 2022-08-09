中秋節即將到來，台灣高鐵公司宣布自9月8日至12日中秋疏運期間，規劃加開106班次列車（南下60班、北上46班），總計5天提供826班次列車的旅運服務。各車次列車將自8月11日凌晨零時起開放購票。

高鐵指出，旅客可使用「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票。