交通部推出悠遊國旅補助，加上疫情降溫、邊境未解封和暑假旺季，4重利多拉抬國旅熱度，台灣高鐵攜手國泰及義聯2大飯店集團，分別推出國泰「搭高鐵．秋遊趣」以及義聯「搭高鐵．住義大」限時優惠專案。

台灣高鐵指出，即日起旅客購買「高鐵飯店聯票」，選擇國泰集團旗下6家及義聯集團旗下2家合作飯店官網訂房，加購9月1日至11月30日出發的高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享65折超值票價（中秋及國慶疏運期間享8折）。

再搭配「悠遊國旅」補助還可享住宿最高折抵1300元，歡迎旅客把握機會，一次滿足住宿及交通需求，趁著秋意與家人好友自在出遊、暢玩台灣。

活動期間推出「你下單我抽獎」活動，國泰及義聯2大飯店集團8家飯店，每館每月均抽出高鐵標準車廂對號座免費乘車券2張及飯店住宿券1張，讓幸運的民眾持續「搭高鐵．遊台灣」，享受高速慢活的樂趣。

高鐵表示，「高鐵飯店聯票」另有超過150家合作飯店，於9月底前入住均享加購高鐵車票75折起，且絕大多數均適用交通部觀光局推出的「悠遊國旅」住宿優惠專案，歡迎旅客把握機會安排旅行。