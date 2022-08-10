蜘蛛女千戴亞（Zendaya)近年來的時尚資源相當豐富，身為Valentino 品牌代言人的她，日前為品牌全新 Pink PP 系列拍攝廣告片，拍攝時，她在鏡頭前舞動的影片，被不少歐美時尚部落客轉發，在攝影師Michael Bailey Gates 掌鏡，呈現出一組動感的照片。

Valentino邀請品牌代言人千黛亞(Zendaya)入鏡全新Pink PP系列廣告形象照。（Valentino提供）

全新 Pink PP 系列廣告特輯，由創意總監Pierpaolo Piccioli 構思，以單一粉色塑造超然的思維空間，形成獨特的符碼、身份及美感，在本組照片當中，千戴亞分別以一套褲裝、一套裙裝演繹品牌所想表達的「中性自由」的精神，將此一色調定調為象徵愛、社群、活力和自由的顏色。

Valentino邀請七屆世界一級方程式錦標賽（F1）世界冠軍得主路易斯·漢米爾頓爵士（Sir Lewis Hamilton）為Pink PP男士系列拍攝本次廣告大片。（Valentino提供）

另外品牌也邀請七屆世界一級方程式錦標賽（F1）世界冠軍得主路易斯·漢米爾頓爵士（Sir Lewis Hamilton）為Pink PP男士系列拍攝本次廣告大片，作為Valentino 首位男性 DI.VAs 人物，路易斯·漢米爾頓爵士（Sir Lewis Hamilton）展現出與Valentino一致對多元價值的凝聚力與正向能量。