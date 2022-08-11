紐西蘭房地產協會（REINZ）11日表示，紐西蘭7月房價出現2011年首度下跌。

REINZ發布數據指出，紐西蘭7月全國房價中位數，經季節調整後較前一個月下滑2.8％；若與前一年相比也下跌1.6％，為2011年首度出現年減幅。

REINZ執行長貝爾德（Jen Baird）表示，儘管房價已經走跌，但受到利率升高、通膨延燒與申貸條件趨嚴，許多民眾依然無力負擔買房。

到去年11月為止的過去兩年，紐西蘭房價狂飆超過4成，不過信貸緊縮、房屋供給增加與房貸利率攀升，已讓該國房市終於出現降溫。