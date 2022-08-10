消費性電子產品進入旺季、筆電出貨持穩搭配平均單價上揚，以及缺料大幅改善，和碩（4938）7月營收為1079.7億元，年增22.07％，不過受到通訊產品新舊交替影響，月減6.06％，前7月營收為7154.52億元，年增23.92％。和碩將於11日公布財報，以立訊第二季底股價小幅上升至33.8元人民幣來計算，和碩第二季業外可望因此而轉虧為盈。

和碩預計在本週四（11日）公告第二季獲利與半年報，和碩第二季在上海廠營運備受封控影響下，可能會對本業獲利帶來壓力，不過業外有機會為本業扳回一城。影響和碩業外投資收益最大的項目就是立訊持股，第一季和碩業外因為立訊股價跌跌不休，導致和碩第一季業外出現4.49億元的虧損，是5年來首度出現業外損失，不過，6月底立訊股價比第一季底小幅上揚、收在33.8元人民幣，比第一季底收盤價上升近8％，這也代表，和碩第二季來自立訊的金融評價可望出現獲利，帶動業外在第二季轉虧為盈。