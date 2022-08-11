香港警務處近日公布《策略方針2022-2024》，首次增加「維護國家安全」作為首要方針，並強調與警隊工作息息相關。香港國家安全處處長簡啟恩指出，警員在履行職務或制定政策必須有國家安全意識。

綜合港媒報導，香港警隊最新四項策略方針分別為：一、維護國家安全；二、應用科技以應對數位時代的警政需求；三、與社群共同推動警政；四、裝備警隊以迎接新的挑戰。

最新一期《警聲》報導，《策略方針2022-2024》簡介會在上月22日舉行，警務處處長蕭澤頤指出，警隊新增「維護國家安全」作為首要策略方針，而新的策略方針旨在為警隊訂立方向，以便應對當前和未來將出現的挑戰。

蕭澤頤說：「2019年社會動盪後，維護國家安全已成為中央政府、特區政府及警隊的重大議題。」他又指，維護國家安全對警隊而言是一個策略議題，因它涉及多個重要範疇，如人力、訓練、辦公設施、社區關係及恐怖主義。維護國家安全與警隊工作息息相關，故成為其中一個策略方針。

針對新增的策略方針，簡啟恩表示，警隊在維持治安外，亦肩負維護國家安全的重任，警員在履行職務或制定政策的過程中必須具備專業知識，尤其是國家安全意識。