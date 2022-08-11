美國印第安納州艾凡斯市（Evansville）消防局長康納利（Mike Connelly）今天在記者會上說，市區一起爆炸造成3人喪生，至少39棟民宅受損。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和美聯社報導，康納利表示，這起爆炸發生在下午1時左右。

警方表示，另有至少1人受傷，已送醫治療。

康納利說：「可能還有其他受害者，我們還沒結束搜救。目前還無法安全進入這些建築物。」

康納利還說，初步調查顯示，39棟房子遭受波及，其中11棟受損嚴重，無法住人，還說美國紅十字會（American Red Cross）將協助受災家庭。

艾凡斯市位於印第安納波利斯（Indianapolis）西南方，距離約3小時車程。

目前尚未確定爆炸原因，現場至少有8個單位協助調查，包括美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）。

康納利今晚表示：「他們明天會繼續調查。」

有關當局也請居民遠離這個區域。