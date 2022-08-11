臺企銀(2834)受惠升息、多元獲利策略效益及資本品質改善，2022年7月自結稅後淨利跳增至11.32億元、改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）約0.15元。累計前7月稅後淨利52.68億元、年增達76.55％，改寫同期新高，每股盈餘0.68元，已賺贏去年全年的51億元、0.66元。

在績優題材激勵、配合大盤強彈258.83點帶動下，臺企銀今（11）日開高穩揚，最高上漲3.59％至13元，終場上漲3.19％、收於12.95元，雙創4月中以來近4月高點。三大法人持續偏多操作，本周迄今合計買超達1萬325張。

臺企銀2022年7月自結合併淨收益29.06億元，月增15.71％、年增達36.42％。稅前淨利11.9億元，月增達23.94％、年增達近1.1倍，稅後淨利11.32億元，月增達33.72％、年增達近1.18倍，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）約0.15元。

累計臺企銀前7月自結合併淨收益158.43億元、年增達16.04％。提存前稅前淨利76.86億元、年增22.74％，稅前淨利62.42億元、年增達82.6％，稅後淨利52.68億元、年增達76.55％，全數改寫同期新高，每股盈餘0.68元，已賺贏去年全年的51億元、0.66元。

臺企銀表示，7月獲利創高、前7月獲利賺贏去年全年，主要受惠市場升息擴大銀行利差，挹注利息淨收益持續上揚，以及多元獲利策略效益顯現，財富管理手續費收入持續提升，配合資產品質改善、風險承擔能力增加，帶動整體經營績效穩定成長。