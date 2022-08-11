禾馨醫療集團涉嫌長期開具不實醫療診斷證明、收據，供80名產婦勾結19名保險業務員，台北地檢署11日偵結，依詐欺等罪起訴營運長林思宏共109人，禾馨集團發表聲明，表示對於檢方偵結起訴感到遺憾，也對造成社會不安深感抱歉，此事件已進入司法程序，將全力配合檢調與司法單位。

禾馨集團聲明：針對台北地檢署偵查終結一事，本診所聲明如下：

本診所對於檢方偵結起訴感到遺憾，也對造成社會不安深感抱歉。

此事件已進入司法程序，我們將全力配合檢調與司法單位，並盡力說明身為醫療單位的立場與難處。禾馨集團始終堅持醫者仁心的初衷，秉持服務病患的立場，一心為病患提供最專業的診療而努力，絕無從中獲利之事。

本診所相信醫師的專業立場與判斷，且並未從中獲取任何利益，在此時刻，我們也將與所有醫療從業人員一起度過這個艱難的時期。

最後，禾馨集團想向社會表達，剖腹理賠的爭議一直是醫界的夢魘，更是社會共同的長久難題，禾馨也會正視這個議題，做最深刻的自省。