台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文說，音樂是雙倍的祈禱，以音樂為媒介，藉由天人之間對話領受上主無條件愛與包容，並為社會帶來希望與和平。（靜宜大學提供）

疫情期間，聖采琪弦樂團的團員仍保持對音樂的熱忱，即使無法進行實體團練，也都透過視訊持續進行學習和演練。（靜宜大學提供）

「2022聖采琪國際音樂會」以布拉姆斯的第一號鋼琴三重奏揭開序幕，讓聽眾沉浸悠揚的樂聲氛圍中，精湛的演出獲得滿堂彩。（靜宜大學提供）

「聖采琪聯合弦樂團」由台中教區沙鹿聖采琪弦樂團、西屯弦樂團與耶穌救主弦樂團所組成，不僅串聯上主創造的美妙音符，也讓台中教區成為音樂文化交流平台。（靜宜大學提供）

透過音樂會體會到音樂是世界上最好語言，並感受上主的喜樂與平安，豐盛生命的所在；更期待在無分國界音樂中，國際師生能教學相長。（靜宜大學提供）

天主教台中教區在中市中山堂舉辦「2022聖采琪國際音樂會」，由一群不分年齡、國籍的演奏家與音樂愛好者，以弦樂獨奏、室內樂、樂團合奏等演出14首經典曲目，為聽眾及慢飛天使帶來溫馨的音樂饗宴。台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文說，音樂是雙倍的祈禱，以音樂為媒介，藉由天人之間對話領受上主無條件愛與包容，為社會帶來希望與和平。

蘇耀文表示，在國際性正式場合音樂是個共通的語言，可打破疆界拉近共同記憶！特別感謝沙鹿天主堂神父安德森及所有協助的老師與志工的付出與指導；尤其疫情期間，聖采琪弦樂團的團員仍保持對音樂的熱忱，即使無法進行實體團練，也都透過視訊持續進行學習和演練。

蘇耀文主教引用樂聖貝多芬名言佳句「音樂是天主的語言，音樂家是最接近天主的人」。他指出希望在這場音樂會中，體會到音樂是世界上最好語言，並感受上主的喜樂與平安，豐盛生命的所在；更期待在無分國界音樂中，國際師生能教學相長。

天主教台中教區副主教黃清富說，「聖采琪聯合弦樂團」由台中教區沙鹿聖采琪弦樂團、西屯弦樂團與耶穌救主弦樂團所組成。不僅串聯上主創造的美妙音符，彼此學習服務，並懷著喜樂與盼望，用歌聲讚美造物主，讓台中教區成為音樂文化交流平台。

沙鹿天主堂神父安德森說，透過音樂會能展現長期努力成果，雖然極具挑戰，但過程中能傳遞祝福、增進情誼及音樂技能。

「2022聖采琪國際音樂會」由不同國籍演奏家及12位馬禮遜美國學校學生、The Great Five弦樂團與聖采琪聯合弦樂團，以布拉姆斯的第一號鋼琴三重奏曲為音樂會揭開序幕；還有孟德爾頌弦樂八重奏及韓德爾《水上音樂》管弦樂組曲等14首經典曲目，讓聽眾沉浸悠揚的樂聲氛圍中，精湛的演出獲得滿堂彩。

值得一提的是，台中教區在音樂會前特別規畫「音樂營隊」，並邀請享譽全球的音樂大師Mendelssohn Octet蒞臨指導，搭起台灣與世界各國的音樂橋梁，也能培養共融與默契。