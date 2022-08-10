台中市1名婦女因丈夫生病成為植物人，家庭經濟陷入拮据，她向相關單位申請中低收入補助，卻遭到駁回，原因就出在娘家有土地，市議員蕭隆澤等人說，近來這類社會邊緣人的數量有增多趨勢，呼籲社會局應放款審查標準，能全面照顧社會邊緣戶。

市議員蕭隆澤、謝明源、邱素貞、陳淑華下午聯合質詢，蕭隆澤說，他日前接獲1名婦人陳情，因丈夫成為植物人，需要有人全天候的照顧，她想申請中低收入補助，卻因資格不符而未通過，追究原因，竟然在於娘家有錢、有土地，質疑娘家的土地就算賣掉了，已出嫁的女兒難道一定能分到？

蕭隆澤說，社會邊緣戶的問題持續存在，他們被社會福利排除在外，卻求助無門，希望社福專家、台中市社會局長彭懷真能研議配套措施，或是爭取中央放款補助資格，照顧這群邊緣戶。

彭懷真說，社會救助法實施至今已修訂10次，曾爭取放寬資格，但因牽涉民法，很難達到與時俱進，將會針對邊緣戶的部分尋求社會資源協助。