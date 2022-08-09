關西鎮民邱秀文和范素娥夫婦，事業有成，以創立的食品公司名義，捐贈70萬元給新竹縣救助金專戶，關懷弱勢族群。新竹縣長期照護服務協會也捐贈救助金專戶10萬元，感謝縣府在疫情期間對住宿式照護機構的協助，縣長楊文科9日在捐贈儀式，頒發感謝狀及木匾致意。

楊文科希望透過民間企業的愛心善款，拋磚引玉吸引更多善心企業響應，將捐款挹注於弱勢族群，讓新竹縣社會救助系統更加完善。

美淇食品公司董事長邱秀文和夫人范素娥，同為關西鎮子弟，在台北創立美淇食品公司，專營各項肉品生意，在台北地區小有名氣，事業有成，不忘關心地方弱勢，透過捐助新竹縣社會救助金專戶70萬元，協助新竹縣清寒急難及需要喪葬補助的弱勢家庭。

邱秀文說，雖然長期在台北做生意，但時常與前社會處長范萬炎閒話家常時，就會想到家鄉的弱勢族群需要照顧，有機會就一定要回饋家鄉。

新竹縣長期照護服務協會理事長謝煒峰，感謝縣府在疫情期間提供快篩劑、防護衣、隔離衣、口罩等多項防疫物資外，並考量疫情對機構影響，修正新竹縣老人福利機構履行營運擔保金認定基準，減輕機構負擔，特別共襄盛舉捐贈10萬元給新竹縣救助金專戶，希望協助新竹縣弱勢族群。

社會處長李國祿說，社會救助金專戶是專款專用，提供遭遇不同急難事由的民眾申請，自2020年迄今服務410人次，計57萬元善款予低收與急難家庭。

李國祿並說，喪葬（施棺）補助也陸續有其他民間社福單位或企業捐助，到今年已服務460餘人次，往生者家屬可申請5000元的善款，運用社會救助金專戶的善款，讓有遭遇重大急難事故家庭順利度過眼前難關，讓有需求的民眾獲得實質幫助。