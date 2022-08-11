中國國務委員兼外長王毅周三（10日）在山東青島與訪華的尼泊爾外長卡德加會談。王毅宣布，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，年內派專家赴尼開展踏勘工作。中方給予尼方的98％稅目產品零關稅待遇將於9月1日正式生效。

同時，兩國將盡早商簽共建一帶一路實施方案，年內召開經貿聯委會和貿易暢通工作組。中方歡迎尼方擴大對華出口茶葉、中藥材、農牧產品，鼓勵中國企業赴尼投資，助尼國發展製造業和現代農業，提升自主發展能力。雙方將加快推進加德滿都內環路二期升級改造、推進電力聯網項目、構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網路、繼續深化防災減災合作、加強抗疫和醫療衞生、司法、打擊網路跨境犯罪、邊境管理、聯防聯控、口岸等合作。

據中方發布，卡德加重申，尼泊爾堅定奉行一個中國政策，絕不允許利用尼領土從事任何反對中國、損害中國利益的活動，這一堅定承諾決不動搖。王毅表示，中方讚賞尼泊爾歷屆政府堅持一個中國原則，恪守不允許任何勢力利用尼領土從事反華活動的承諾。