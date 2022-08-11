昨天海盜對響尾蛇之戰出現搞笑一幕，海盜內野手卡斯楚(Rodolfo Castro)4局下滑壘時從口袋飛出手機，當下他自己都不知情，經壘審提醒才恍然大悟，而這令人啼笑皆非的畫面引起外界熱議，除網友大肆嘲諷，大聯盟官方更在今天表示已介入調查，因為卡斯楚恐違反聯盟禁止球員在球場、板凳區使用電子設備的規定。

Must have been the “B” phone… Pirates’ Rodolfo Castro loses phone sliding into third base; MLB reviewing incident - The Athletic https://t.co/jNwwBphAVW — Gary McCoy (@StrengthCoach21) August 11, 2022

卡斯楚昨天在比賽中滑向三壘，引人注目的並非上壘動作，而是從口袋滑出來的手機，搞笑的是他當下還忙著和三壘教練碰拳，完全不知道手機掉了，接著三壘審默默指著地板，他才恍然大悟，不過三壘審並沒對此做出任何判決，而事後卡斯楚解釋自己真的沒發現手機放在身上，但如此不專業行為受到非議，大聯盟更決定採取進一步調查。

Rodolfo Castro's cell phone slipped out while he was sliding for third 😅



🎥 @BALLYSPORTSAZ pic.twitter.com/mT7gV78p1I — The Athletic (@TheAthletic) August 10, 2022

據美媒《The Athletic》報導，聯盟官方將確認卡斯楚是否違反在場上、板凳區使用電子器材規定，卡斯楚雖坦承自己無心，海盜教練謝爾頓(Derek Shelton)更幫忙緩頰，但他仍有可能因此受罰，畢竟聯盟近幾年對電子設備相當敏感，太空人當年作弊醜聞就是活生生的例子，若他真被懲處，才23歲的卡斯楚肯定懊悔萬分。