防疫保單拖累，和泰汽車提列和泰產險虧損，第2季稅後純益虧損8.14億元，每股稅後純益虧損1.49元，致上半年稅後淨利降至34.8億元，每股稅後淨利6.37元。不過和泰車強調，因汽車本業獲利十分穩健，加上營運資金及借款額度充裕，絕對足以支應和泰產險之增資需求，也不會有資金流動性風險。

和泰車指出，和泰產險前6月稅後虧損45.26億，係賠付及提列防疫保單理賠準備，但本次防疫險理賠為一次性事件，對母公司僅為短期影響，對未來營運深具信心，集團內各單位亦上下齊心，積極進行各項費用樽節，有把握能度過此次挑戰。

和泰車上半年營收下降幅度有限，上半年合併稅後淨利卻銳減5成，主要受烏俄戰爭及中國封城因素導致零組件物流配送受阻，供貨不足，以及車用晶片持續短缺，上半年全球車廠減產約250萬台，市場普遍有缺車現象。

和泰車表示，除去疫情對市場的短期影響，上半年車市依舊維持強勁的基本需求，登錄台數是因缺車而無法滿足實際市場需求。和泰汽車兩品牌TOYOTA、LEXUS前6月整體市佔率達到34.7％，TOYOTA由於國產車銷售得宜，銷售狀況良好，前6月銷售台數仍維持去年6萬台水準，交出亮麗成績單。

值得一提的是，和潤持續拓展並開發業務範疇，其中機車分期業績年成長翻倍，成效斐然；孫公司和雲行動服務iRent租賃服務趟次增加等，今年前6月和潤合併營收為106億元，較去年同期增加22.8億元，顯示汽車價值鏈的成效正逐漸顯現。

至於和泰產險後續增資計畫，和泰車表示，母公司將全力支持和泰產險提出之增資計畫，相關細節雖目前仍在規畫中，但和泰集團持續配合政府防疫政策，並本於企業社會責任及對保戶的承諾，以顧客權益為最優先考量。