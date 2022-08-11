全球科技行業正在經歷新的挑戰，包括成本上升持續侵蝕利潤，消費者信心下降和利率走高可能會減弱需求。法國外貿銀行11日指出，亞洲的經濟週期非常依賴科技相關的出口，台積電、三星等亞洲大型科技巨頭已同步縮減生產規模，或大幅度去化庫存，科技供應鏈核心的台灣科技業，估計盈收入增長將會放緩，毛利率可能也會縮減。

法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊認為，從台灣科技業的近況，可以窺視整個亞洲面臨的情況，隨著全球消費電子產品的需求降溫，半導體和其他相關電子零件也將面臨更大的去化壓力。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)指出，製造業景氣測候是亞洲科技週期中，「一個很好的晴雨表」；而在亞洲的各個市場中，台灣是對製造業景氣測候變化最敏感的市場之一。

艾西亞分析，從PMI指標中的新訂單與庫存的差值來看，台灣的去庫存壓力很大，幾乎是2020年以來最不樂觀的時刻。而新訂單減少和大量庫存堆積，意味著亞洲科技行業將迎來漫長的去庫存週期，以及短期內利潤率下降。

該行經濟研究團隊並進一步提出佐證，例如，2022上半年台灣的出口增速「看似」保持在年增20%的水平，事實上是受到通膨支持，出口金額從2021年12月的11.4%，加速至2022年6月的14.6%，而出口量年增則從9.2%放緩至5.1%，訂單疲軟的信號主要來自美國和中國大陸，反映出全球重要市場的需求正同步降溫。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷(Gary Ng)指出，自疫情開始以來，由於供應鏈受阻，企業積累了更多庫存，並且逐漸轉變過往的just-in-time生產模式，導致去庫存週期可能會從昔日的3個月增加到6～9個月。

艾西亞表示，全球需求放緩導致的出口訂單減少，和快速去化庫存必然會對亞洲科技行業造成衝擊，而且會反映在經濟增長上。