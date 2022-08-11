櫻花(9911)上半年營收40.88億，年增13.1%，稅後淨利5.05億，年增1.2%，EPS達2.32元，營收及獲利均創下歷年同期新高。

櫻花表示，上半年營收增長，主要來自整體廚房、廚電配備及淨水產品。整體廚房在建案大量出貨及生活館四代店轉型效益發酵下，上半年業績成長31%。而廚電配備亦受惠上半年房市熱絡，銷量較同期成長5.5%，加上連續兩年調漲售價，及高階廚電產品銷售佔比持續推升下，上半年業績成長達12%。淨水產品也在近幾年佈局持續發酵下，上半年業績成長48%。

在毛利率方面，受到近兩年原物料價格上漲影響，加上低毛利整體廚房建案訂單在上半年大量出貨，上半年毛利率34.1%，較去年同期減少3.3個百分點。而近期銅、鎳、鐵、鋁等原物料價格已開始下跌，加上下半年整體廚房建案訂單的毛利率將優於上半年，預期台灣櫻花下半年毛利率將逐季回升。

去年下半年在政府五倍券及預期漲價心理效應下，廚衛電市場需求大幅拉升，櫻花熱水器及廚電配備銷售業績亦大幅成長；而今年下半年市場面則預期回歸常態，但櫻花第二季廚衛電產品售價調漲及美膚沐浴熱水器等新品熱銷帶動下，預期全年廚衛電營收仍將維持4%~5%成長。加上新建案迎交屋潮，整體廚房下半年仍將有大量出貨，但成長幅度將較上半年度趨緩，預期全年整體廚房業績仍能維持10%以上成長。在兩大事業體穩定成長下，櫻花今年全年營運高峰可期。