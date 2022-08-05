澳洲央行周五警告通膨將創下30年新高，央行有必要進一步升息，這將導致成長大幅放緩，經濟難以保持平穩。

在周五發布的季度貨幣政策聲明中，澳洲央行調升通膨預測、下修成長展望，並預期失業率將升高。

報告指出，即使進一步升息，通膨率也要到2024年底才能重返2%～3%目標區間的頂部，意味著通膨之苦還要持續一段時間。澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中表示，央行正尋求在維持經濟平穩的情況下做到這一點，但要實現這種平衡的道路不僅狹窄，且存在相當大的不確定性。

澳洲央行已經連續4個月升息，將其基準現金利率從0.1%急速拉升至1.85%，創下7年新高，隨著通膨居高不下，該央行已預告之後將繼續升息。

洛威在周二會後表示，決策委員會預期未來幾個月在貨幣環境正常化的過程中將採取更多舉措，但這並不是在一條預設的道路上。

市場對此解讀為該央行雖然認為通膨可能比先前所預期的更為炙熱，但也預期經濟成長力道可能放緩，因此對未來的升息動向提出較為和緩的指引。

市場預期到年底聖誕節時，該央行的基準利率將升至3.0%，並在明年4月到頂，升至約3.30%。

澳洲央行在聲明中將總體通膨率的預測峰值從5月的5.9%上修至7.75%，並預估到今年底核心通膨率將達到6%，然後到2024年底回落至3%。

該央行將今年經濟成長預測下修一整個百分點，至3.25%，並將2023年和2024年的成長預測下修約0.25個百分點，至1.75%。

到今年底，失業率估將下滑至3.25%，然後在2024年底回升至4%。今年薪資可望加速成長3.0%，明年進一步成長3.6%，但仍落後物價漲幅。但該央行預估到2024年，薪資可能成長3.9%，創下多年來新高。