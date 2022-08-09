搶中秋烤肉商機，王品集團3大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」推出7款燒肉禮盒應戰。各品牌針對各自客群研發全新燒肉組合，期待維持去年高水準業績，今年新加入的品牌「最肉」，也推限量500組的奢華禮盒。除了早鳥優惠外，「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」3大品牌聯合行銷，達成指定消費任務，最高可獲得300點「王品瘋美食APP」瘋點數，再抽100名粉絲送價值3,000元以上的「10元套餐券」。

「Oh my!原燒」推出5款燒肉禮盒，不論追求澎派多元、頂級和牛或豐富肉量的消費者都能滿足。雙人/四人「原燒超澎湃人氣烤肉組」，牛、豬、雞都吃得到，包含帶骨牛小排、厚切雪花牛、台灣豬梅花等7款肉品，雙人組早鳥優惠1,380元，四人組2,780元。品嘗和牛首選雙人/四人「原燒大豐盛和牛烤肉組」，集合日本和牛雪花、澳洲和牛五花、伊比利豬梅花等8款頂級肉品，雙人組早鳥優惠1,980元，四人組3,380元。中秋限定「原燒烤運亨通烤肉組」，嚴選美國肋眼牛排、極上牛肋條、厚切伊比利豬梅花等8款人氣燒肉，肉品總重超過1公斤，早鳥優惠2,188元。5款烤肉組均附季節野菜與韓式泡菜、糯米辣椒醬等漬物六小幅，肉類、蔬菜、配料一應俱全。

於8月9日至月25日早鳥預購期間，購買「Oh my!原燒」任一燒肉組現折200元，並附贈下次消費可使用的200元折抵券及品牌保冷袋一個，8/19起再加贈品牌圍兜兜，數量有限、送完為止。

「肉次方」推出1.5公斤超大肉量、全台限量4,000組的「燒肉星球禮盒」，比臉大的美國肋眼牛排、每頭牛僅有1%的橫膈膜、精選牛舌、帶骨牛小排等9款店內明星肉品，搭配烤物野菜、獨特中辛山椒醬等5款醬料、小菜，讓消費者在家也能盡情享用。「燒肉星球禮盒」原價1,798元，8月9日至8月25日早鳥預購享優惠價1,688元，8月25日前購買兩組並完成取貨，加贈價值238元的戰斧豬排一份。此外，品牌還特別設計中秋限量版周邊，將隨燒肉禮盒免費贈送，包含品牌保冷袋、肉次方人氣IP磁鐵(隨機出貨)、燒肉星球烤法說明，以及結合燒肉冷知識、趣味挑戰的燒肉桌遊，有吃還有玩。

今年4月開幕的燒肉餐酒館「最肉」，推出限量500組的「重磅和牛燒肉禮盒」，包含鮮甜不膩、肉汁滿溢的美國櫻花和牛肋條，產量珍稀、僅有5%澳洲和牛獲此認證的澳洲全血和牛牛舌，以及油花豐美、入口即化的日本A5和牛翼板，一次集齊8款純手工精修的奢華肉品。搭配獨家以分子料理概念創作的醬油慕斯、清爽解膩的檸檬蔥鹽，禮盒每組3,980元，並附贈品牌保冷袋。早鳥期間享滿額贈優惠，8月25日前購買禮盒並搭配生鮮燒肉商品消費滿5,000元，送價值690元的柯夢波丹百香果氣泡酒。

除了早鳥優惠外，「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」3大品牌聯合行銷，即日起至9/18，至任一品牌內用、外帶單筆消費滿千，贈3品牌干貝兌換券各1張；至任兩個品牌單筆消費滿千，贈王品瘋點數100點，再抽100名粉絲送總價值超過3,000元、3品牌「10元套餐券」各1張，憑券可以10元兌換「Oh my!原燒」1,498元盪漾舞者伊比利豬雙人套餐、「肉次方」798元進擊的肉套餐、「最肉」960元叛逆伊比利豬套餐；三個品牌均單筆消費滿千，再贈瘋點數200點。