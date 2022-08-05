連鎖餐飲集團王品(2727)受兩岸疫情升溫影響，2022年第二季稅後虧損2.54億元、每股虧損2.98元雙創新低，累計上半年稅後虧損1.02億元、每股虧損1.36元，亦雙創同期新低。不過，集團表示近期業績已自谷底復甦，若無其他因素干擾，下半年營運展望相對樂觀。

王品2022年第二季合併營收35.23億元，季減24.74％、年減4.08％，為近2年低點，營業虧損2.57億元為歷年次低，使毛利率39.26％、營益率負7.3％，分創歷年新低及次低。歸屬母公司稅後虧損2.24億元、每股虧損2.98元，雙創歷年新低。

累計王品上半年合併營收82.04億元、年減2.23％，營業虧損0.93億元，較去年同期獲利0.35億元轉虧、為同期次低，使毛利率42.17％、營益率負1.14％分創同期新低及次低。歸屬母公司稅後虧損1.02億元、每股虧損1.36元，亦雙創同期新低。

其中，王品台灣事業群第二季營收26.04億元，季減24.13％、年增25.8％，登近7年同期高，營業虧損0.88億元，雖較首季顯著轉虧，但虧損幅度年減48.69％。累計上半年營收60.37億元、年增16.53％，創同期新高，營業利益1.77億元、年增達5.52倍。

而中國大陸事業群第二季營收9.18億元，季減26.39％、年減42.68％，為近9季低點，營業虧損1.68億元，創歷史次低。累計上半年營收21.67億元、年減達32.51％，營業虧損達2.7億元，較去年同期獲利0.07億元顯著轉虧，創僅次於2020年的同期次低。

王品表示，第二季營運虧損落底，主因中國大陸疫情多點爆發，上海封城4個月、北京禁止餐廳內用，其餘一線、新一線城市也面臨靜態管理或封控管制，餐飲消費按下暫停鍵，對中國大陸事業群衝擊甚鉅。

而台灣事業群第二季雖同樣面臨疫情升溫挑戰，但相較於去年同期三級警戒餐廳禁止內用，今年營運相對穩定有撐，除了透過外帶外送順應消費需求，集團也維持品牌展店、轉型與新品牌布局策略，多方衝刺營運動能，使營收逆勢登近7年同期高點。

王品台灣事業群在第二季開出「夏慕尼」大直敬業店、「尬鍋」台北南京東店、「青花驕」高雄裕誠店3家新門市，並開出高價燒肉新品牌「最肉」，成立18年的「Oh my!原燒」也完成所有門市改裝升級，透過品牌轉型拓展年輕客群。

展望後市，王品表示，集團近期業績已自谷底復甦，若無其他因素干擾，下半年營運表現展望相對樂觀。其中，台灣事業群總門市預計本季將突破300家店關卡，隨著展店效益逐步顯現，配合暑假及中秋等旺季檔期業績挹注，後市回溫可期。