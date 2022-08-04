王品集團4日召開董事會，通過今年第二季合併營收35.2億元，年減4.08%，受大陸疫情重創拖累，稅後虧損2.2億元，每股稅後虧損2.98元。台灣事業群營收26億元，年增25.8%，登7年同期高點，大陸事業群營收降至9.2億元，年減42.68%。

累計王品集團上半年合併營收82億元、年減2.23%，其中台灣事業群營收60.4億元，改寫同期歷史新高，年增16.53%，大陸事業群營收21.6億元，年減32.51%。受第二季虧損拖累，上半年稅後虧損1億元，每股稅後虧損1.36元。

展望後市，由於台灣疫情穩定，消費者外食意願強，王品集團台灣事業群近期業績已從谷底復甦，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，台灣預計於第三季突破300店大關，展店效益將逐步顯現，加上暑假、中秋檔期業績挹注，後市可期。

王品集團第二季營運落底，主因大陸疫情多點爆發，上海封城4個月，北京禁止餐廳內用，其餘一線、新一線城市也面臨靜態管理或封控管制，餐飲消費按下暫停鍵。

根據大陸國家統計局數據，大陸第二季GDP年增率0.4%，創新冠疫情爆發以來最低增幅，北京、吉林、海南、江蘇均是負成長，上海更以-13.7%墊底。

王品台灣事業群第二季同樣面臨疫情挑戰，但相較去年同期餐廳禁內用，今年營運穩定有撐，更逆勢創7年新高，除了透過外帶、外送順應消費需求，王品集團也維持品牌展店、轉型與新品牌布局策略，多方衝刺營運動能。第二季開出「夏慕尼」大直敬業店、「尬鍋」台北南京東店、「青花驕」高雄裕誠店3家新店，與高價燒肉新品牌「最肉」，成立18年的「Oh my!原燒」也完成品牌轉型，拓展年輕客群。