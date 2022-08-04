大陸智慧型手機市況不佳，且WiFi客戶謹慎觀望，宏捷科(8086)表示，第3季營收可望與第2季持平或略增，不過由於第3季客戶看起來更保守，第4季營運恐低於第3季，下半年能否比上半年好，須視第4季營運表現。

通膨升息及大陸封城停工，讓原已銷售不佳的智慧型手機庫存去化緩慢，宏捷科第2季合併營收5.88億元，季減3.78%，營業毛利為1.13億元，年減18.59%，單季合併毛利率為19.23%，季減3.5個百分點，年減9.83個百分點，營業淨利為1578萬元，年減62.9%，營業淨利率為2.68%，季減4.28個百分點，稅後盈餘為2644萬元，季減44.93%，單季每股盈餘為0.13元。

宏捷科上半年營業毛利為2.51億元，年減60.11%，合併毛利率為21.01%，年減7.49個百分點，營業淨利為5832萬元，年減86.75%，營業淨利率為4.86%，年減15.01個百分點，稅後盈餘為7447萬元，年減80.07%，每股盈餘為0.38元。

宏捷科因第2季接單回溫，7月合併營收2.06億元，月增1.12%，年減50.05%，為今年1月以來新高，累計前7月合併營收為14.05億元，年減46.54%。

宏捷科表示，今年第3季單月營收可望維持7月水準，預期第3季與第2季持平或小增，不過大陸手機市場不佳，且上半年還好的WiFi在下半年客戶轉為觀望，訂單小幅下修，第3季客戶端看起來更保守，第4季營收恐低於第3季，希望9月起各大品牌手機新機發表及促銷，讓10月有機會拉貨，撐住11月及12月營收，下半年能否比上半年好，須視第4季營運表現。

由於市況低迷，宏捷科也放緩擴產腳步，目前月產能約15000片，預計年底達18000片，明年初再增至2萬片。