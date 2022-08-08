官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》與傳奇漫畫《老夫子》跨時代聯動於今（8）日正式開啟，帶領玩家重溫童年的經典回憶。本次聯動除了推出全新跨服玩法「夫子典當」與「夫子銀號」活動，還有「聯動永久時裝」等多重福利震撼來襲，帶來嶄新的遊戲體驗。

「老夫子」系列專屬時裝閃亮登場

夫子時裝帶你重現童年，永久穿戴讓懷念永不流失！在本次聯動中，《老夫子》裡的五位主角老夫子、大番薯、秦先生、老趙和陳小姐將以「永久時裝」形式出現在遊戲中，讓玩家們體驗新鮮獨特的人物形象！且五件聯動時裝均分別擁有特殊的時裝效果，時裝激活後可獲得翰林、京城或宴會等方面的加成效果。

全新活動「夫子典當」火熱上線

20世紀的老夫子主角們穿越到古代世界，究竟會發生什麽呢？本次聯動開放全新跨服個人活動「夫子典當」，老夫子眾人見古代商街的各色珍品無不驚嘆，於是當機立斷決心開設典當行。在薛萬三的引薦下老夫子眾人與大人合作，通過接待顧客與其議價進行商品買賣賺取第一桶金！

全新跨服個人活動「夫子典當」、「夫子典當」時裝兌換。

全新跨服個人活動「夫子典當」、「夫子典當」時裝兌換。

跨服活動「夫子銀號」緊接來襲

隨著夫子典當爆火日進斗金，老夫子眾人又心生一計！本次再新增跨服個人活動「夫子銀號」，見典當行生意興隆，老夫子衆人當即開設了第二家店鋪夫子銀號，利用各地玉器價格不一的情況進行買進賣出賺取中間價。不知這次生意將如何呢？快與老夫子等人同心協力，大力發展夫子商街！

《叫我官老爺》x《老夫子》聯動登場。

《老夫子》全新聯動時裝與活動已於8月8日陸續開放上線，玩家們可參考各區服活動公告，千萬別錯過！