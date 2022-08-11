澎湃新聞報導，長江流域旱情加劇，11日從大陸水利部獲悉，7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成；流域大部高溫日超過15天、中下游部分地區超過25天；部分地區連續無有效降雨天數超過20天。當前，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.7～5.7米，均為有實測記錄以來同期最低；部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。

受旱情影響，安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省市耕地受旱面積967萬畝，有83萬人因旱供水受到影響。目前，長江流域大中型灌區水源可得到有效保障，部分灌區末端區域和望天田受旱較重；部分以小型水庫或山泉水、溪流水作為水源的分散供水工程缺水，群眾供水受到一定影響，一些群眾需要拉水送水保障生活用水。

據氣象預測，未來一周長江流域大部將維持高溫少雨天氣，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持續發展。

對此，大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求，摸清旱區缺水狀況，科學調度水利工程，落實抗旱預案和兜底措施，確保群眾飲水安全，保障大牲畜飲水和農作物時令灌溉用水需求。

水利部11日12時針對安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）啟動乾旱防禦Ⅳ級應急回應；密切關注長江流域雨情、水情、旱情，即時掌握旱情發展態勢，及時發佈乾旱預警資訊；向相關省（直轄市）水利廳（局）發出通知，要求深入分析旱情對農業生產和群眾飲水的影響，提早採取抗旱措施，減輕乾旱影響和損失。

統籌考慮防洪、抗旱、發電需求，組織編制長江流域應急水量調度方案，針對重點旱區逐流域提出調度措施，並提前謀畫三峽、丹江口等51座主要水庫調度，為抗旱儲備水源。受旱省市因地制宜、分類施策，全力做好抗旱保飲水保灌溉工作。

水利部表示，將繼續密切關注長江流域旱情發展形勢，全力做好各項乾旱防禦工作，努力減輕乾旱影響和損失。