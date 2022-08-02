台中市梧棲大排水溝魚群再發生大量暴斃，三天前民眾才發現中華路橋西側魚群暴斃，魚屍卡在排水會集的阻流段，經清除後；2日又有民眾發現文化大橋西側魚群暴斃散發嗆鼻惡臭，讓附近居民飽受荼毒，苦不堪言。環保局表示，經派人查看發現是最近天氣熱，梧棲大排水位低溶氧量不足，是導致魚類死亡的原因，已聯繫水利局打撈魚屍，避免影響水體及鄰近環境品質。

梧棲區草湳里長林槐庭2日說，梧棲大排死魚屢見不鮮，有民眾向他反映，文化大橋西側流域「梧棲大排水溝裏有一大片死魚，運動的人都說真的很臭！」他第一時間通報環保局稽查隊處理。文化大橋流域周邊就是台中港關連工業區、梧南國小及許多住家，居民生活品質堪慮。

林槐庭指出，附近民眾認為這種嚴重死魚的情況接二連三，當地居民懷疑有不肖廠商利用深夜偷排廢水，究竟是什麼樣的汙染源造成？環保局應積極追查汙染源嚴懲，不能以查無實據草草了事，造成死魚事件屢見不鮮，卻又束手無策。

環保局強調，經派人到梧棲大排查看，發現因最近天氣熱，梧棲大排的水位低，溶氧量不足，導致魚類死亡的主要原因；該局已聯繫市府水利局盡速派員打撈魚屍，避免豔陽曝曬下，惡臭影響鄰近環境品質及衛生。