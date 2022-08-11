運動體育NFT交易量，估計2022年底將突破20億美元，台灣最早浮出檯面的NFT商品也是和運動行銷有關。運動行銷業SPORTNFT與奧丁丁NFT交易平台合作，攜手短跑選手楊俊瀚等11位台灣運動員發行收藏卡限量NFT，放大體育數位的收藏商機。此外，幣託集團旗下NFT平台BELS，亦與中職金手套馮勝賢共同發行「金手套NFT」，成為台灣第一個運動類型慈善NFT。

奧丁丁集團表示，11位台灣運動員的收藏卡限量NFT，內容是選手的精彩瞬間表現紀錄上鏈，NFT除具備來源可驗證、獨一無二等特性，亦有創作者權利金（Royalty Fee）機制，可以為運動員持續創造收益，提供粉絲以數位收藏支持運動員的機會。

運動賽事的每個時刻皆有其獨特性與特殊意義，奧丁丁集團將以此次合作作為起點，未來持續擴大NFT於運動產業的深入應用，包括將運動員精彩賽事片段進行編號並鑄造NFT，更可將賦能場景延伸至運動賽事入場券、粉絲見面會、俱樂部會員資格等。

BELS與現職桃園市體育發展基金會執行長馮勝賢，共同發行的「馮勝賢金手套慈善NFT」，就運用上述許多場景開展NFT賦能活動，收藏者除了看棒球賽，也跟著主場球迷一同拋下勝利的彩帶並觀賞勝利煙火秀，該款NFT賦能強大體驗讓收藏者直呼有價值且極具紀念。

奧丁丁集團國際業務開發經理謝佩珊表示，NFT本身具備獨一無二、可永恆保存等特性，從數位收藏卡的發行、交易到驗證皆於區塊鏈上清楚紀錄，可確保其來源與真實性並提升收藏價值。此次推出的11位台灣知名運動員收藏卡NFT，奧丁丁集團採取ERC-721形式發行，每位限量100枚，每枚售價1,200～1,600元。為回應收藏者的「實體要求」，購買此批NFT還可獲選手親筆簽名實體收藏卡、專屬應援毛巾，營造線上線下卡牌一次全方位的蒐藏。