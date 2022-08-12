美國7月生產者物價指數（PPI）年增9.8%，低於市場預期。儘管最新證據顯示通膨降溫，但投資人了解到聯準會（Fed）仍須激進升息來充分抑制消費者物價後，美股今天多收跌。

道瓊工業指數小漲27.16點或0.08%，以33336.67點作收。

標準普爾500指數小跌2.97點或0.07%，收4207.27點。

科技股那斯達克指數下跌74.89點或0.58%，收12779.91點。

費城半導體指數下滑10.01點或0.34%，收2978.70點。（譯者：楊昭彥）1110812