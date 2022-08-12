櫃檯買賣中心審議通過精拓科(4951)上櫃案。

精拓科公司主係從事工業電腦及筆記型電腦IC之研發、設計及銷售，董事長為陳神寶，推薦證券商係第一金證券及宏遠證券，申請時資本額3億132萬3000元；精拓科公司110年合併營業收入為5億5836萬2000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億1709萬9000元，每股盈餘為3.85元；111年上半年合併營業收入為3億1608萬6000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為9439萬6000元，每股盈餘為3.08元。