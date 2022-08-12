中美貿易戰，及俄烏戰爭的衝擊下，人民幣國際化與減持美債的聲音在大陸內部時有所聞。但大陸學者認為，中國經濟發展與美元體系可謂相互需要，但也不忘強調，人民幣應當與其他全球貨幣共同約束美元貨幣體系「過度彈性」與「過度特權」問題，讓美元體系公平、負責些。

中國人民大學經濟學院黨委常務副書記、國家發展與戰略研究院研究員王晉斌、中國人民大學經濟學院博士研究生厲妍彤日前在「中國宏觀經濟論壇」（CMF）撰文指出，由於美元占全球外匯儲備的比例依然達到近60％，中國持有大量的美元外匯儲備，也說明中國是美元儲備體系、美元資金全球大循環的重要參與者，也因此是美元體系運行的重要參與者。

文章稱，中國對外貿易、投資都和美元有著密切的關係。中國深度融入全球化的過程也是和美元一路相伴的過程，中國的經濟發展也需要美元貨幣體系。

不過，文章也直言，文章直言，美元存在「過度彈性」問題主要體現在，作為全球主導性貨幣，但美元供給與收縮幾乎完全依據美國國內的宏觀政策而定，缺乏國際協作；而「過度特權」問題則指，美國依靠美元體系在為經常帳戶融資同時，透過大量對外投資負淨頭寸獲取投資收益來彌補經常帳戶赤字。

文章呼籲，人民幣應該與世界其他經濟體的貨幣一起，共同約束美元貨幣體系的「過度彈性」與「過度特權」，促使美元貨幣體系變得公平一些，負責任一些。