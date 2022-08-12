整個泛公股陣營在11日聲勢浩大的出手承接台新金約10％的彰銀股權，據知情人士指出，除了彰銀本身之外，其他7家行庫全部出列，尤以兆豐、一銀、合庫為加碼前三大行庫，並以兆豐銀加碼最多，整個加碼金額超過30億元，7家行庫共斥資逾百億元接手彰銀股權。

據了解，各家銀行買進彰銀股權的金額，除了台企銀不到10億元之外，其他銀行的買進金額介於13億至35億之間，而兆豐銀、一銀、合庫的加碼，各有超過30億、20億、15億的水準，至於台銀、土銀、華銀的加碼金額，則約在10億至15億之間。

原本財政部有對外尋求民營金融集團、壽險公司的支持來加入承接彰銀股權行列，不過據側面了解，由於台新金方面最後確定釋出的持股規模，由各公股事業機構包辦即可，因此，在11日出手承接彰銀股權的陣容裡，幾乎全為泛公股陣營的成員，除了上述的7家行庫之外，台灣菸酒、台灣金聯，以及中華郵政，以及多個政府基金，也共襄盛舉出面接手。

相關統計也顯示，10日官股券商經手鉅額交易分別是兆豐證70.71億、第一金證31.02億、合庫證27.54億、台銀證23.52億、土銀21.02億、華南永昌證14.98億，合計已達188.79億，為10日台新處分彰銀金額的99％。

根據多家大型行庫內部評估，儘管是奉政策指令，但目前彰銀的現金股息殖利率超過3％，比起很多放款利率不到3％，仍有一定的投資效益；而在此次泛公股體系全體總動員接手彰銀股權之後，目前政府體系對於彰銀的持股比重，已超過4成，同時也使彰銀成為除了兩大國營銀行台銀、土銀之外，政府持股比重最高的公股銀行，同時也是各大行庫之間「交叉持股」最為密集的公股銀行，而公股持股超過4成的比重，即使政府並未像對台銀、土銀那樣直接持股，同時泛公股機構對彰銀持股亦未達5成，但接下來彰銀前十大股東都將被各公股事業機構包辦，已被金融圈視為「類國營銀行」。