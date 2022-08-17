台灣地方創生基金會為全台唯一聚焦地方創生的民間平台，在陪伴地方創生夥伴的同時，發現許多團隊因身處偏鄉所面臨的現金周轉困境，或是不易爭取到較適宜的融資方案，為協助團隊站穩經營腳步與財務資源支持，特別攜手玉山銀行推出全台首創「地方創生多元融資方案」，首創業界先例並打破傳統金融限制，依團隊成長歷程、經營模式與資金用途，客製化專屬融資方案，額度最高500萬，另享有不動產貸款優惠，只要登錄於台灣地方創生基金會平台者皆可申請。

為讓團隊更了解地方創生多元融資方案，台灣地方創生基金會與玉山銀行於8月16日舉辦說明會，並邀請兩家地方創生企業代表同時也是台灣地方創生基金會董事，分別是南投竹山「小鎮文創」創辦人何培鈞及花蓮「家咖哩」創辦人任聿新分享如何透過創新模式帶動地方經濟的歷程。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，地方創生相當仰賴「由下而上」的民間力量，要振興地方產業「必須找出地方的DNA」發掘當地的獨特之處並與產業結合，發展出商業模式，然而成功商業模式背後更需要穩健資金支持。而台灣地方創生基金會的成立，是希望以民間推動的方式，串起全台所有地方創生團隊需要的資源、資金、技術、通路等，並與企業界相互媒合，目前加入到基金會平台中的地方創生團隊已逾百個。地方創生並非在短時間內可達成，此次與玉山銀行的合作，是希望借重玉山長期投入地方創生、社會創新領域的豐富經驗，陪伴地方創生團隊邁向穩定成長。

玉山銀行個人金融事業總處副總經理鍾德明表示，玉山深耕台灣小微企業已逾10年，自2018年起，領先業界回應地方產業需求，於總行成立專案小組，推出全台首創「地方創生專案」，為在地企業打造營運輔導與資金兼具的整合性服務，另與政府、產業公(協)會、學校與財團法人研究所等夥伴攜手合作，並加入縣市政府地方創生輔導團隊，至今已扶植超過20種產業，投入約66億元，協助逾千家在地企業取得資金。除產業面扶植外，為支持地方創生團隊發展，玉山自今年起，與台灣地方創生基金會合作，以「資金提供」、「品牌曝光」及「培育人才」三大面向，共同為在地打造友善「創生」環境。

地方創生逐漸在台灣成為一門顯學，台灣地方創生基金會與玉山銀行將持續攜手發揮影響力，提供所有團隊夥伴資源協助，以實際行動協助地方建立長久發展的商業模式，實踐「永續城鄉」的美好願景。「地方創生多元融資方案」申請詳情請洽玉山銀行02-25621313分機6005或台灣地方創生基金會官網。