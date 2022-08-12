日股的基準指數周五收在近7個月高點。軟銀集團和其它科技巨頭領漲；另外美通膨數據降溫的跡象，增加聯準會放緩升息的機率，也提振了市場風險偏好。

周五日經225指數收漲727.65點或2.62%，為28546.98點，為1月12日以來最高的收盤點；日經本周上漲1.32%，為連續第二周的上漲。

東證一部指數升39.53點或2.04%，為1973.18點，本周累計上漲1.34%。

Chibagin資產管理研究部門總經理Jun Morita說，日本股市今天表現比我想像得更為強勁；在投資人證實美通膨放緩之後，不買股票的其中一個理由已經消除。

軟銀集團大漲5.55%，報5610日圓，為日經指數上漲提供最大助力；該科技投資集團宣布，透過減持阿里巴巴的持股，取得341億美元的收益。

晶片製造設備供應商東京威力創(Tokyo Electron)升4.53%，報46420日圓。機器人製造商發那科(Fanuc)也上漲5.89%，報24455日圓。

本田汽車升3.82%，報3557日圓。該公司因日圓的走軟，上調全年營業利益目標。

東京證交所33個板塊全線上漲，精密儀器股和電器股分別上漲3.77%和3.06%，領漲最多。