受能源股和船運股下跌拖累，周二日經225指數早盤收跌0.03%，為28,861.76點。東證一部指數晨收跌0.19%，為1981.19點。對美國和中國經濟放緩的擔憂，削弱市場市場信心。

大和證券資深策略師Shuji Hosoi表示，日股近幾日來走高，然而對經濟放緩的擔憂使市場信心減弱。

中國央行周一意外宣布調降主要貸款利率以提振需求。該國正面臨房地產危機、其最新公布的數據顯示7月經濟意外放緩，以及北京當局堅持清零的防疫政策重創製造業和零售業。

周二日股早盤，石油探勘股跌1.94%，煉油股跌1.84%。市場對中國需求前景感到擔憂，隔夜原油價格大跌。

航運股重挫3.8%，在東證一部33大類股中跌幅最大。

就日經指數成分股來看，川崎汽船（Kawasaki Kisen Kaisha）跌4.4%，跌幅最大，其次為商船三井（Mitsui O.S.K. Lines）跌3.98%，日本郵船（Nippon Yusen）跌3.72%。

集富集團（JAFCO Group）大漲逾11%，某知名主動式投資人暗示可能購買這家日本主要創投公司的多數股權。