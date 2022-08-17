日本股市周三收盤衝破2萬9000點重要心理關卡，為最近7個多月來首見。日經主要是追蹤了美零售巨頭的上漲勢頭。

周三日經225指數收漲353.86點或1.23%，為29222.77點，創下自1月5日來最高收盤點。東證一部指數升25.03點或1.26%，為2006.99點。美零售巨頭的強勁獲利，推動華爾街主要指數隔夜出現反彈。

由於沃爾瑪和家得寶(Home Depot)優於預期的業績和前景，暗示了消費者仍然健康，道瓊和標普周二上漲。然同時科技股下跌，為納斯克帶來壓力。

優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷(Fast Retailing)上漲2.8%，為大盤上升提供最大助力。其次是空調廠大金升2.02%；電信商KDDI也上漲1.43%。

東京電力漲3.66%。新聞報導指出，監管單位已經同意該公司旗下一座核電廠建立反恐設備；該消息引發該公司重啟核電的希望。

在科技巨頭的下跌中，防毒軟體廠趨勢科技跌2.08%。機器人製造商發那科(Fanuc)也下跌0.89%。