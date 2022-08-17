美國零售業巨頭業績報喜，隔夜美股道瓊指數和標普500指數收高，受此提振，周三日經指數早盤漲破29,000點大關，為7個多月來首見。

周三早盤，日經225指數收漲0.81%，為29,101.33點，盤中一度升至29,153.05點，創下1月6日來新高。

東證一部指數晨收漲0.78%，為1997.35點。

Uniqlo母公司迅銷上漲2.39%，給日經指數帶來最大的提振；其次為醫療設備製造商Olympus漲2.69%，以及人力仲介公司瑞可利（Recruit Holdings）漲2.11%。

東京電力晨收漲3.86%。媒體報導，日本主管機關已經批准該公用事業公司旗下一座核電廠設立反恐設施，這個消息引燃了東京電力可望重啟核電廠的預期。

在重量級科技股方面，晶片製造設備大製東京威力科創跌0.8%，給日經指數帶來最大的拖累。機器人公司發那科下跌0.73%。