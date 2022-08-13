13架越過海峽中線！今29共機、6共艦擾台 國防部回應了 21:582022/08/13 中時新聞網 王柏文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部今（13）日表示，迄17時止，偵獲共機29架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。圖為解放軍殲-16戰機資料照。（資料照／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共軍又擾台！國防部今（13）日表示，迄1700時止，偵獲共機29架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域13架次)、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 今（13）日共機29架次、共艦6艘次擾台。（圖／國防部提供） 蔡英文「換堅」民調卻毫髮無傷？他驚爆執政SOP：支持者全買單 民進黨「換堅」釀3大衝擊！他驚人預言：恐成兵敗第一張骨牌 林智堅退選「這個人」出事了？港媒驚爆2危機：必須快止血 #國防部 #海峽中線 #共機 #擾台 #國軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 039D來了！陸對台部署最新攻擊潛艦 14:352022/08/12 軍事 北京對台高調大練兵 美在陸後院悄悄超級軍演 08:492022/08/13 軍事 台海局勢緊繃 美專家憂台灣政策法案成新導火線 12:552022/08/12 國際 尚青論壇》台海中線失守 花東後門也被打開（陸文浩） 09:302022/08/13 尚青論壇 軍演敏感時刻 中科院仍將進行4天飛彈試射 04:102022/08/12 政治要聞 B-52轟炸機面臨「史上最大變化」 美軍：1次不夠就來2次 19:172022/08/12 軍事 加強攔截能力 台美簽署25.2億「愛三飛彈」勤務鑑測合約 10:532022/08/12 政治 電子消費需求弱 中芯警告智慧型手機訂單急凍 18:022022/08/12 財經 大陸提三不一限 南韓國防部：加速推動薩德基地正常化 21:372022/08/12 國際 跨區支援東部戰區對台軍演 解放軍將增兵 10:182022/08/12 軍事 商品輸陸卡關 政府將協處 04:102022/08/12 財經要聞 害神盾艦陷入危機 美海軍「奇怪舉動」令人困惑 20:352022/08/13 軍事 台海大戰「美軍2航艦將被擊沉」 專家揭勝敗5關鍵 21:472022/08/12 軍事 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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