共軍又擾台！國防部今（13）日表示，迄1700時止，偵獲共機29架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域13架次)、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

今（13）日共機29架次、共艦6艘次擾台。（圖／國防部提供）
今（13）日共機29架次、共艦6艘次擾台。（圖／國防部提供）
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