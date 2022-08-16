日經指數周二收在持平。由於對中國和美國經濟放緩的擔憂，能源股和船運股受壓。

周二日經225指數收跌2.87點或0.01%，為28868.91點，結束了此前的連二漲。東證一部指數跌3.00點或0.15%，為1981.96點。

Daiwa證券資深策略師Shuji Hosoi說，過去幾個交易日市場反彈，但市場情緒因為對經濟放緩的擔憂而走弱。

中國人行周一下調關鍵貸款利率。周一的資料也顯示，中國七月經濟意外放緩，工廠和零售活動，受到北京防疫清零政策和房地產危機的擠壓。

在日本，由於對中國需求的擔憂，油價下跌，石油探勘股跌1.48%，煉油股跌1.5%。

船運股跌4.08%，在證交所33個板塊中領跌。

商船三井(Mitsui O.S.K. Lines)跌4.12%，為日經表現最差的個股。其次是日本郵船跌4.09%，川崎汽船跌3.98%。

軟銀集團跌2.56%；金融時報指出，Elliott管理已經幾乎出清所有軟銀集團的持股。

時尚公司Istyle大漲27.3%；亞馬遜決定收購該化妝品評論網站的36.95%股份。

創投公司集富(JAFCO)集團大漲12.37%；一位知名維權投資人支持了一群股東的提議，暗示他們可能收購集富的多數股權。